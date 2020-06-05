عقيلة صالح يصل القاهرة للقاء حفتر

إسطنبول / الخليج 365

وصل رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، عقيلة صالح، الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وسط خلافات مستمرة منذ أسبوعين بين الاثنين، وفق إعلام محلي.

ونقل موقع "أخبار ليبيا"، أن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة، وهناك "أنباء عن بدء اللقاء" بينه وبين حفتر (الساعة 15:40 ت.غ).

فيما قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "اليوم السابع" المصرية المقربة من السلطات، نقلا عن مصادر لم يسمها، إن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وسيلتقي حفتر في وقت لاحق اليوم (لم يحدده).

وأضاف الموقع أن زيارة صالح "تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي".

ويتواجد حفتر بالقاهرة منذ الأربعاء، وفق المصدر ذاته، للقاء عدد من المسؤولين المصريين "للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا".

ولم تصدر إفادات رسمية من الأطراف حول زيارة حفتر وصالح.

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وتأتي زيارة حفتر وصالح للقاهرة في ظل خلاف مستمر بينهما، منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو/ أيار الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.

ووقعت الأطراف الليبية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، اتفاقا سياسيا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

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