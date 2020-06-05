إيقاف العداءة البحرينية سلوى ناصر لمخالفتها قواعد المنشطات

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توّجت بسباق 400 م ضمن بطولة العالم في الدوحة في تشرين الأول / أكتوبر عام 2019.

ولفت الاتحاد الدولي للعبة إلى أن العداءة لم تحترم واجباتها بشأن قوانين مكافحة المنشطات فيما يتعلق بمكان تواجدها، وهو ما يستدعي عقوبة الإيقاف لمدة سنتين.

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وخالفت العداءة البحرينية الشروط التي وضعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى أكثر من ثلاث مرات، في تحديد أماكن تواجدها (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، حيث يحق للاتحاد التواصل مع العداءة ضمن جدول زمني محدد بالساعة والمكان من أجل الخضوع لفحص مفاجئ عن المنشطات.

ودخلت سلوى عيد ناصر التاريخ عندما سجلت ثالث أسرع توقيت في كل الأزمنة بتسجيلها 48,14 ثانية في بطولة العالم في الدوحة، وراء كل من الألمانية الشرقية ماريتا كوخ 47,60 ثانية، والتشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا 47,99 ثانية.

كما حلت العداءة البحرينية من أصول نيجيرية كوصيفة لبطولة العالم عام 2017 في لندن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.