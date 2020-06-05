الداخلية الليبية: سنشرع في الانتشار بترهونة وتأمينها

وليد عبد الله/ الخليج 365

- في تصريح لوزير الداخلية فتحي باشاغا، عقب تحرير المدينة من ميليشيا حفتر

- باشاغا: مصممون على تطبيق القانون وملاحقة كل المجرمين وتأمين حياة الناس

أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مساء الجمعة، الانتشار الأمني في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس وتأمينها، فور تسلمها من غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش.

جاء ذلك في تغريدات لوزير الداخلية بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وقال باشاغا إن "مديرية الأمن في ترهونة ستشرع فور استسلام المدينة من غرفة العمليات العسكرية، بالانتشار فيها وتأمينها بالتنسيق مع مجلسها التسييري".

وأضاف: "نحن مصممون على تطبيق القانون، وملاحقة كل المجرمين، وتقديمهم للعدالة وتأمين حياة الناس وحماية أرزاقهم".

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وتابع: "الحمد الله على النصر المبين بإعلان تحرير مدينة ترهونة والعربان اليوم من قبضة المرتزقة الأجانب ومليشيات حفتر الإرهابية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

والخميس، أعلنت الحكومة الليبية تشكيل مجلس "تسييري" لبلدية ترهونة، برئاسة محمد علي محمد أحمد، وخمسة أعضاء، ومن المقرر أن يختص المجلس بتسيير أمور مدينة ترهونة بعد أن تم تحريرها من مليشيا حفتر.

وقبل التحرير، كان يتولى تسيير أمور ترهونةً، حكومة الشرق (غير المعترف بها دوليا/ مقرها طبرق) المتحالفة مع مليشيا حفتر.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.

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