كورونا.. تونس تتلقى 23 طنا مساعدات طبية أممية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

تلقت تونس، الجمعة، 23 طنا من المساعدات الطبية، من صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالتعاون مع عدد من الدول، لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن الشحنة وصلت البلاد قادمة من مدينة شانغهاي الصينية، فيما أمّن وصولها "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الشحنة تضم سترات واقية، ونظارات، وكمامات، ومقاييس لدرجات حرارة الأجسام تعمل بالأشعة تحت الحمراء.



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وأشار إلى أنه "سيتم تخصيص المساعدات الطبية لتعزيز وسائل حماية العاملين في الخط الصحي الأول" لمواجهة الوباء.



ولفت البيان إلى أنه "من المنتظر أن توفر نفس المنظمة الأممية لتونس 60 طنا إضافيا من معدات الحماية الطبية في الأيام المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.



وجددت الوزارة "شكرها لكافة الدول الصديقة، والمنظومة الأممية لمساندتها المتواصلة لتونس".



ولليوم الثاني على التوالي، لم تسجل تونس، الجمعة، أي إصابة بفيروس كورونا، ليستقر عدد المصابين عند 1087، توفي منهم 49.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.