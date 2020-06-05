اليمن.. تضرر أكثر من ألف أسرة نازحة جراء السيول بعدن

اليمن/ الخليج 365



أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، تضرر أكثر من ألف أسرة نازحة جراء سيول الأمطار التي ضربت محافظة عدن، جنوبي البلاد الخميس.



جاء ذلك في تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (تتبع الحكومة الشرعية).



وأفاد التقرير أن ألفا و24 أسرة نازحة في عدن تضررت جراء الأمطار التي شهدتها مديريات المحافظة، الخميس.

وأضاف أن "النازحين في عدد من مناطق عدن بحاجة إلى مخيمات وأدوات إيوائية ومعونات غذائية وصحية لمعالجة الأضرار التي تعرضوا لها جراء سيول الأمطار".



والأربعاء الماضي، لقي 9 أشخاص مصرعهم بسبب أمطار وسيول جارفة ضربت محافظة حضرموت شرقي اليمن.



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وتشهد عدة محافظات يمنية جنوبية منذ أيام أمطارا غزيرة أدت إلى وقوع أضرار مادية وبشرية، فيما كان النازحون الأكثر تضرراً.



وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، تضرر حوالي 150 ألف شخص في اليمن، جراء السيول التي ضربت البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان حتى بداية مايو/ أيار.



وتحذر منظمات أممية من أن موسم الأمطار قد يعمل على انتشار الأمراض في البلاد كالكوليرا والملاريا.



ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.



ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.