للمرة الأولى.. العراق يتجاوز حاجز ألف إصابة بكورونا

بغداد / الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، تسجيل 14 وفاة بكورونا، إضافة إلى أكبر معدل يومي للإصابات منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد، بلغ ألفًا و6 حالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 235 حالة تعاف من كورونا، فيما لا يزال 4 آلاف و988 آخرين يخضعون للعلاج بالمستشفيات.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و486، بينها 285 وفاة، و4 آلاف و573 حالة تعاف.

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وتتخوف الحكومة من انهيار النظام الصحي بالبلاد حال ازدياد وتيرة تفشي كورونا.

وفي ظل ذلك التخوف، فرضت الحكومة حظرا للتجوال في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل تمديده إلى الأحد المقبل.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و747 ألفا، توفي منهم أكثر من 394 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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