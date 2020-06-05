بريطانيا تدعو الحوثيين للسماح بصيانة ناقلة نفط بالبحر الأحمر

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365



دعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الجمعة، الحوثيين إلى السماح لموظفي الأمم المتحدة، بصيانة ناقلة نفط بالبحر الأحمر.



وحذر آرون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، من "خطورة تسرب النفط من خزان صافر، في سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب)".



وأوضح السفير البريطاني أن الناقلة "صافر" في اليمن المعروفة بـ"خزان النفط العائم"، تحوي قرابة 150 ألف طن من النفط الخام.



وأكد أنه في حال تسرب النفط من الناقلة فإنه "سيدمر البحر الأحمر وساحله".



وكانت الناقلة "صافر"، تُستخدم قبل الحرب، مرفأ لتصدير النفط الخام.

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وتقول الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي ترفض منذ 5 سنوات، السماح لفريق أممي بصيانة الناقلة، وسط مخاوف من حدوث تسرب نفطي بسبب توقف صيانتها.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي، لكنها سبق أن نفت اتهامات حكومية مشابهة بشأن الناقلة.



والإثنين الماضي، قالت الحكومة إنها أرسلت خطابا، هو الخامس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحذر من وضع خزان النفط صافر العائم.



وحذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، آنذاك، من أن الخزان أصبح في غاية الخطورة أكثر من أي وقت مضى، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب، أو انفجاره في أي لحظة.



ويبلغ وزن ناقلة صافر الساكن 409 آلاف طن متري، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه أول مرة في اليمن.

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