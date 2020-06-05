كورونا.. 31 وفاة بالسعودية و8 في الكويت

عواصم عربية/ الخليج 365
أعلنت السعودية، الجمعة، تسجيل 31 وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت الكويت 8 وفيات.
ففي المملكة، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 31 وفاة، وألفين و591 إصابة بالوباء.
وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 95 ألفا و748، بينها 642 وفاة، و70 ألفا و616 حالة تعاف.
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 8 وفيات، و723 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 30 ألفا و644، بينها 244 وفاة، و18 ألفا و277 حالة تعاف.
وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و737 ألفا، توفي منهم أكثر من 393 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و273 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.
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