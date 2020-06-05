"أبطال العراق" يقتلعون بقايا "داعش" من جبال وحقول نفط شرقي البلاد

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وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة عمليات صلاح الدين، أنجزت المرحلة الثانية من عملية "أبطال العراق – نصر السيادة"، تطهير جبال حمرين، الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي البلاد.

وأضافت الدفاع، كما طهرت القوات حقول علاس الواقعة في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، منوهة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير سيارة، ومضافتين، ونفق.

وأكملت، أن القوات عثرت على 25 عبوة ناسفة، و35 مدفع هاون في جبال حمرين.

وأشارت وزارة الدفاع العراقية، إلى أن العملية بإشراف قائد العمليات، اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، وبمشاركة قطعاتها من لواء المشاة الألي، والاستخبارات، وسرية الهندسة، والطبابة، وبقية التشكيلات الأخرى من فوجي سوات والتكتيكي والحشدين الشعبي والعشائري، وبإسناد من طيران الجيش.

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وأعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، الثلاثاء الماضي، 2 يونيو/ حزيران، عن انطلاق عمليات "أبطال العراق" المرحلة الثانية.

وقال رسول في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، : إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة 5.738 كيلو متر مربع".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".