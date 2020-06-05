شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: تسجيل 2591 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم فى المملكة حتى الآن 95748 حالة. وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنها سجلت وفاة 31 شخصا جراء العدوى خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الوفيات فى المملكة إلى 642 شخصا، مشيرة إلى تماثل 1651 حالة للشفاء من الفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تسجيل 2591 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.