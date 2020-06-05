ألمانيا ترحب بإنشاء بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة فى السودان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت ألمانيا بإنشاء بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة في السودان والقرار الذى قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها "يونيتامس"، وأعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.

وذكرت الخارجية الألمانية اليوم الجمعة أن مجلس الأمن الدولى قرر بالإجماع أمس إنشاء بعثة ( يونيتامس ) UNITAMS الجديدة بعد مفاوضات مكثفة تحت القيادة البريطانية والألمانية، وأن المهمة الجديدة ستدعم التحول الديمقراطى فى السودان، وسترافق عملية السلام السودانيين وتساعد السودان على زيادة حشد الدعم الدولي.

Advertisements



وفى سياق متصل أفاد موقع الخارجية الألمانية اليوم بأن ألمانيا تقف إلى جانب السودان ففي 25 يونيو، ستستضيف ألمانيا مؤتمر شراكة رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة السودانية.



وأضاف أنه بموجب القرار 2524 ، أسس مجلس الأمن أمس (4 يونيو) بعثة سياسية جديدة للأمم المتحدة في السودان: بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان ( يونيتامس ) (UNITAMS). حيث يشكل تفويض سياسي واسع وقوي لدعم العملية الانتقالية في السودان.

وأشار إلى أنه تم تحديد أربعة أهداف استراتيجية للبعثه وهي دعم التحول الديمقراطي، ودعم عملية السلام السودانية الداخلية، وزيادة استقرار منطقة دارفور، والمساعدة في تعبئة المساعدات الدولية للسودان.