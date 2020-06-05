شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القارئ “محمود سكر” عن عمر يناهز ٩٠ عاماً..وتفاعل واسع على “تويتر” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفّي أمس في القاهرة القارىء الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز التسعين عاماً.

وعاش الشيخ محمود سكر لفترة طويلة في العاصمة الرياض، معلما للقرآن، ومشرفا على المسابقات القرآنية، ومصححا للتلاوات على القنوات التلفزيونية.

من جانبها، نعت جمعية” مكنون” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالرياض الفقيد.

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وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” :”علمٌ من أعلام القُرّاء بمدينة الرياض، تتلمذ على يديه المئات من طلبة العلم ، كان محباً للقرآن وأهله، مجتهداً في تعليمه، باذلا لوقته وجهده”.

وتفاعل عدد كبير من المشايخ وطلاب العلم مع خبر وفاة القارئ محمود سكر -رحمه الله- عبر الهاشتاق الذي تم تدشينه، مؤكدين أنه كان محباً للقرآن وأهله.

والشيخ الراحل من مواليد محافظة الجيزة في القاهرة، وتخرج من جامعة الأزهر قبل أن يلتحق بالعمل في المملكة في سبعينيات القرن الماضي.