شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» عن خسوف قمر الليلة: لا تشرع له الصلاة لكونه لا يُرى بالعين المجردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ الدكتور سعد الخثلان:إن خسوف القمر، مساء اليوم الجمعة لا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي؛ لأنه لا يُرى بالعين المجردة، وعليه فلا تشرع له الصلاة. وأوضح “الخثلان” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “من المتوقع خسوف القمر (الفلكي) مساء الجمعة (13 شوال 1441هـ- 5 يونيو 2020م) ، وهذا الخسوف خسوف شبه ظل، ولا يعتبر خسوفًا بالمعنى الشرعي، لكونه لا يُرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تُشرع صلاة الخسوف في هذه الحال”. Advertisements

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