شكرا لقرائتكم خبر عن “رويترز”: ارتفاع سعر خام برنت ليبلغ 42 دولاراً للبرميل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 5 % لتبلغ 42 دولار للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 % إلى 39 دولار للبرميل.
ووفقاً لـ”رويترز” ربح برنت نحو 14 % منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6% ، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس.
وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، غدا السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج.
وكانت مصادر في “أوبك+” قالت في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر “رويترز”: ارتفاع سعر خام برنت ليبلغ 42 دولاراً للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.