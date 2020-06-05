شكرا لقرائتكم خبر عن “رويترز”: ارتفاع سعر خام برنت ليبلغ 42 دولاراً للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 5 % لتبلغ 42 دولار للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 % إلى 39 دولار للبرميل.

ووفقاً لـ”رويترز” ربح برنت نحو 14 % منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6% ، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس.

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وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، غدا السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج.

وكانت مصادر في “أوبك+” قالت في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.