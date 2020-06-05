شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تكشف أعداد دعاوى التسوية الودية خلال الربع الأول من العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إحصائية بعدد دعاوى التسوية العمالية الودية التي أجرتها، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 م.
وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه تم تسوية 4.778 دعاوى عمالية تم تسويتها وديا.
وأشارت إلى أن مبالغ التسوية التي تم تحصيلها 42 مليون و196 ألف و898 ريال توزعت بين مناطق المملكة.
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