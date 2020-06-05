بآية قرآنية... إسرائيل تهنئ المسلمين بعودة صلاة الجمعة

وقال الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على موقع تويتر "إسرائيل بالعربية": "نبارك لعموم المسلمين عودة صلاة الجمعة في المساجد لأول مرة منذ جائحة كورونا، بداية في المسجد الأقصى والجامع الأزهر وعموم المساجد في السعودية والأردن وغيرها من الدول".

واختتمت التهنئة بالآية القرآنية "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لأول مرة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد سليم، خطيب الجمعة في المسجد الأقصى، "الحمد لله الذي ردنا إلى المسجد الأقصى ردا جميلا... هنيئا لكم، ها أنتم تعودون إلى صلاة الجمعة والجماعة، وهذا يوم الجمعة هو أول جمعة تشهدونها بعد غياب عن الأقصى زاد عن الشهرين"، حسبما نقلت "رويترز".

واستذكر خطيب الجمعة خلال الخطبة ذكرى "النكسة" التي تصادف اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.