الأوقاف السورية تكشف حقيقة العبث بقبر الخليفة عمر بن عبد العزيز... صور

وجاء في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الجمعة:

"بيان صادر عن وزارة الأوقاف بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخبارا، وفيديوهات حول العبث بقبر الخليفة العادل و الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قرب معرة النعمان، وللتوضيح فإنّ وزارة الأوقاف وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس العصابات الإرهابية، قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد

وتبين أن قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث به، بينما توجد آثار لبعض أعمال التخريب في جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة، والذين دأبهم تدمير وتخريب المقامات والمزارات والأضرحة كماهو ثابت في فكرهم ومنهجهم الضال المنحرف".

وأضاف البيان: "وخلال فترة وجيزة سيتم فتح المقام للزوار بإذن الله سبحانه وتعالى"