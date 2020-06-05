السعودية تعيد فرض حظر التجول في جدة لمدة أسبوعين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات علقت أيضا العمل في مقار العمل والصلاة بالمساجد. ​ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله: "استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع".

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