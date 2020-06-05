شرطة مكة المكرمة تقبض على 3 مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدى ، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ( ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية فى العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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