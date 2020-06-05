- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة "صيد سمك" للشيخ حمدان بن محمد بن راشد تتوج بالنجاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، لمواصلة هوايته بصيد السمك، حيث نشر بن راشد مجموعة من الفيديوهات والصور، أثنار رحلة اصطياد السمك من البحر، بداية من اختيار الطعم، ونجاحه فى الاصطياد، كما نشر أيضا، لحظة تواجده فى كبينة "مركب" وهو يقودها.
طعم
سمكة من البحر
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد اجتماع المجلس التنفيذي لدبي في مبنى طيران الإمارات بمطار دبي الدولي، منذ عدة أيام، وقال ولى عهد دبى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لدبي في مبنى طيران الإمارات بمطار دبي الدولي ... تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نهزم المستحيل وأبشركم الأمور طيبة".
وتابع :" لسنوات تربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات في العالم للسفر الدولي، ولدينا "طيران الإمارات" صاحبة التجربة الاستثنائية في عالم الطيران ... دبي ستحلق مجدداً وتبعث برسائل أمل وثقة للعالم أجمع بأن القادم أفضل إن شاءالله".
كانت هذه تفاصيل خبر رحلة "صيد سمك" للشيخ حمدان بن محمد بن راشد تتوج بالنجاح.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.