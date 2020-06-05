شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تنفى تعرض ضريح الخليفة العادل عمر للتخريب وتؤكد سيتم فتحه للزوار قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيانا بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الواقع قرب مدينة معرة ‏النعمان بريف إدلب، لتبديد شائعات "الإعلام المعادي" حول تعرضه للنبش والتخريب، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالت وزارة الأوقاف فى البيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخبارا ‎وفيديوهات حول ‏العبث بقبر الخليفة العادل والراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه‎ ‎قرب معرة ‏النعمان".‏

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وأضافت: "للتوضيح فإن وزارة الأوقاف‎ ‎وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس ‏العصابات الإرهابية‎ ‎قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد‎".

وأكدت أن قبر ‏الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث بها، رغم وجود "آثار لبعض أعمال ‏التخريب فى جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة"، وأضافت أنه سيتم فتح المقام للزوار ‏خلال فترة وجيزة.