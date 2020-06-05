سوريا تنفى تعرض ضريح الخليفة العادل عمر للتخريب وتؤكد سيتم فتحه للزوار قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيانا بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الواقع قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب، لتبديد شائعات "الإعلام المعادي" حول تعرضه للنبش والتخريب، بحسب "روسيا اليوم" .
وقالت وزارة الأوقاف فى البيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخبارا وفيديوهات حول العبث بقبر الخليفة العادل والراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قرب معرة النعمان".
وأضافت: "للتوضيح فإن وزارة الأوقاف وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس العصابات الإرهابية قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد".
وأكدت أن قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث بها، رغم وجود "آثار لبعض أعمال التخريب فى جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة"، وأضافت أنه سيتم فتح المقام للزوار خلال فترة وجيزة.
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