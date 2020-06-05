لجنة شعبية: تأجيل إسرائيل ضم أراض فلسطينية "غير حقيقي"

غزة / محمد أبو دون / الخليج 365

اعتبرت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، أن كل ما يشاع حول نية إسرائيل تأجيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادتها"، "غير حقيقي، وذر للرماد في العيون".

جاء ذلك في بيان لرئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية) جمال الخضري، تعقيبا على ما أوردته قناة "كان 11" العبرية، الثلاثاء، بأنه قد يطرأ تغيير على موعد تنفيذ قرار ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل.

وقال الخضري، إن "جريمة الضم والتوسع مستمرة ليلا ونهارا دون أي إبطاء".

وأضاف أن إسرائيل "لم تغير سياستها ومخططاتها التي تنفذها منذ احتلال الضفة الغربية والقدس وغزة عام 1967".

وأردف: "دولة الاحتلال تواصل سلب الأراضي وتهويد القدس وعزلها، وخنق الضفة الغربية بالجدار والاستيطان، وفرض الحصار الخانق على قطاع غزة".

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ودعا الخضري إلى "تجسيد فعلي وعملي للوحدة الوطنية على أرض الواقع، واستيعاب وتفعيل كل الطاقات"، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد على "ضرورة وجود موقف عربي أكثر قوة وتأثيرا، وكذلك موقف دولي فاعل يواجه الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية".

والثلاثاء، ذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن مجلس مستوطنات الضفة الغربية "يمارس ضغوطا على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، لتأجيل ضم أراضٍ فلسطينية بسبب عدم كفاية الخرائط الحالية، وأنه وفي حال طبقت كما هي يخشى أن يكون الضم مقدمة لإعلان قيام دولة فلسطينية".

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/ تموز المقبل.

وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.