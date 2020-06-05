السعودية.. إعادة تعليق الصلاة بمساجد جدة وفرض حظر تجول جزئي

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، تعليق الصلاة بالمساجد وفرض حظر تجول جزئي لمدة 15 يوماً بمدينة جدة غربي البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، "تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من غد السبت وحتى 20 يونيو/حزيران الجاري".

وشمل القرار "تعليق أداء الصلوات في المساجد، وحظر التجوال من الساعة الثالثة عصرًا (13:00 ت.غ) إلى السادسة صباحًا (4:00 ت.غ)".

كما تضمن أيضا "تعليق العمل بالمقار والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وحظر أي تجمعات لأكثر من 5 أشخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي".

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واستثنى القرار الرحلات الداخلية الجوية والبرية من وإلى مدينة جدة، في غير أوقات حظر التجول، وفق المصدر ذاته.

يأتي قرار تعليق أداء الصلاة بمساجد جدة (غرب)، عقب أقل من أسبوع على إعادة فتح المساجد في أنحاء البلاد بعد تعليق دام نحو 3 أشهر.

وفي 17 مارس/أذار الماضي، أعلنت السعودية تعليق أداء الصلاة في جميع مساجد المملكة، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، قبل أن تعلن الأحد الماضي إعادة فتحها للصلاة.

والجمعة، أعلنت السعودية، تسجيل 31 وفاة، وألفين و591 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 95 ألفا و748، بينها 642 وفاة، و70 ألفا و616 حالة تعاف.

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