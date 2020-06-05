توزيع مساعدات غذائية تركية في "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365



وزعت ولاية شانلي أورفة التركية، الجمعة، مساعدات غذائية للأسر المحتاجة في مدينة "تل أبيض" السورية المحررة من الإرهابيين بفضل عملية "نبع السلام".

وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أن مركز الدعم والتنسيق التابع لها، وبالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وزع سلات غذائية على 120 أسرة محتاجة في مدينة "تل أبيض".

وأضاف أن مركز الدعم والتنسيق وزع أيضا كمامات للمواطنين السوريين، إضافة إلى توزيع ألعاب للأطفال.

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وأعرب المواطنين السوريين عن شكرهم للدولة التركية وولاية شانلي أورفة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.