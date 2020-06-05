رئيس الأركان الليبي: معركتنا القادمة باتجاه تحرير سرت

وليد عبد الله/ الخليج 365-

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن معركته القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح متلفز لرئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، أوردته فضائية "ليبيا بانوراما" الخاصة، عقب تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

وقال الشريف: "معركتنا القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)".

Advertisements

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الاستراتيجية (جنوب العاصمة)، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.