بعد توقف 80 يوما.. الأردن يستأنف صلاة الجمعة بالمساجد

إربد/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بعد شهرين ونصف الشهر على إغلاقها لمنع تفشي فيروس كورونا، أعادت الحكومة الأردنية، فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، لتصدح أصوات الخطباء والدعاة على المنابر من جديد.



وغمرت مشاعر الفرح قلوب الأردنيين وهم يعودون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، بعد تخفيف الحكومة الأردنية لإجراءات مواجهة جائحة كورونا التي بدأت قبل ما يزيد عن الشهرين.



والتزم المصلون بإجراءات الوقاية التي دعت وزارتي الأوقاف والصحة لتطبيقها أثناء الصلاة بالمساجد، ومنها ارتداء الكمامات الطبية والقفازات وإحضار سجاجيد الصلاة الخاصة والمرور عبر أجهزة تعقيم.



وأفاد مراسل الخليج 365، أن خطباء الجمعة أثنوا على إجراءات مواجهة كورونا، وحثوا المصلين على ضرورة الالتزام بها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.



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وفي 28 مايو/ أيار الماضي، قررت الحكومة الأردنية إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتبارا من 5 يونيو/حزيران الجاري، وأعقبته، الخميس، بقرار آخر يسمح بأداء جميع الصلوات بالمساجد والكنائس اعتبارا من السبت.



وفي 14 مارس/آذار الماضي، أغلقت الحكومة المساجد والكنائس، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.



وحتى الخميس، سجل الأردن 765 إصابة بكورونا، منها 9 وفيات، و565 متعافيا، وفق بيانات وزارة الصحة.

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