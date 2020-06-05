إصابة فلسطينيين بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ذكرى "النكسة"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أصيب 5 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، جراء قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات خرجت بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في الذكرى الـ53 لـ"النكسة" (حرب يونيو/ حزيران 1967).

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المئات من الفلسطينيين خرجوا بمسيرات في بلدات بلعين ونعلين (وسط)، وكفر قدوم، وقرب حاجز جبارة بمحافظة طولكرم، وبلدتي حارس، وقوصين (شمال)، إضافة لمنطقة الأغوار الشمالية (شمال شرق)، ومدينة الخليل (جنوب).

ورفع المشاركون في المسيرات، التي دعت لتنظيمها الفصائل الوطنية، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لقمع وتفريق المتظاهرين، وفق ما نقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن فلسطينيا أصيب برصاصة معدنية في رأسه إثر قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة خرجت بمنطقة الأغوار الشمالية.

وذكرت أن طواقمها نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون تفاصيل أكثر عن حالته الصحية.

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وفي بلدة كفر قدوم (شمال)، قال منسق لجان المقاومة الشعبية، مراد اشتيوي، للأناضول، إن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال تفريق القوات الإسرائيلية لمسيرة خرجت في البلدة.

وأشار اشتيوي، أن جميع الإصابات تم تقديم العلاج لها ميدانيا.

والخميس، دعت الفصائل الفلسطينية إلى أوسع مشاركة شعبية في مسيرات منددة بالاحتلال، وقرار ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، بمناسبة ذكرى النكسة.



ويحيي الفلسطينيون، في الخامس من يونيو/ حزيران من كل عام، ذكرى حرب عام 1967، التي ترتب عليها احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية، ويطلقون عليها ذكرى "النكسة".

وتتزامن الذكرى هذا العام مع قرار إسرائيلي يبدأ تطبيقه مطلع يوليو/ تموز المقبل، لضم منطقة الأغوار والمستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

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