كورونا.. 4 وفيات في قطر وواحدة بالبحرين

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في قطر والبحرين وسلطنة عمان والمغرب ولبنان، وفق إحصاءات رسمية.

في قطر، سجلت وزارة الصحة، 4 وفيات، و1754 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 65 ألفا و495، بينها 49 وفاة، و40 ألفا و935 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالة وفاة، و437 إصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و733، بينها 22 وفاة، و8 آلاف و471 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة، 770 إصابة بكورونا.

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وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و86، بينها 72 وفاة، و3 آلاف و451 حالة تعاف.

في المغرب، سجلت وزارة الصحة في بيان، 27 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و30، بينها 208 وفاة، و7 آلاف و215 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت ​وزارة الصحة​ تسجيل 6 إصابات ب​كورونا​​، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و312 حالة.



وأوضحت في تقريها اليومي أن عدد حالات الشفاء بلغ 768، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة ليستقر العدد عند 28.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و727 ألفا، توفي منهم نحو 393 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و270 ألفا، بحسب "Worldometer".

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