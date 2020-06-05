شكرا لقرائتكم خبر عن ضُبط بحوزتهما نصف مليون دولار.. شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن ومقيم تورطا بالترويج لعملات مزيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع العملات النقدية المزيفة، عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما (مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه قد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.