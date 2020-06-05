بالفيديو.. التزام تام من المصلين بالإجراءات الاحترازية أثناء صلاة الجمعة بأحد مساجد الرياض

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” التزام المصلين أثناء تأدية صلاة الجمعة بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة ومنها التباعد الاجتماعي. ويوضح المقطع التزام المصلين بأحد مساجد الرياض بالحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم، وحرصهم على المجيء إلى المسجد بسجادة صلاة خاصة.

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