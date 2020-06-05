شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صلاة جمعة بالمسجد النبوي بعد رفع التعليق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقيمت أول صلاة جمعة بالمسجد النبوي الشريف، بعد رفع التعليق، وفتح المساجد من جديد في 8 شوال الجاري.

ووثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، التي أوصت بها وزارة الصحة من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.