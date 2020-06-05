إيران تطالب بإلغاء العقوبات اللاإنسانية كافة ضد الشعب السوري

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد الشعب السوري بأنها غير قانوية ولاإنسانية، داعيا إلى إلغائها كافة.

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ودان موسوي تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا على الشعب السوري، معتبرا ذلك إجراء غير قانوني وخلافا للمبادىء الإنسانية، وأكد أن معظم التداعيات السلبية لهذه العقوبات ستستهدف الشعب السوري والمواطن العادي.

وتابع، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية: "العقوبات وسيلة ضغط غير إنسانية تعرض حقوق الإنسان للخطر بشكل مباشر".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن بلاده أعلنت دعمها للحكومة والشعب المقاوم في سوريا وتدعو إلى رفع جميع العقوبات المعادية للإنسانية ضد هذا البلد ليتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من تلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة بناء الدمار الناجم عن هجمات الجماعات الإرهابية المدعومة من الغرب الذي طال البنية التحتية في سوريا.