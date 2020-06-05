إيران تطالب بإلغاء العقوبات اللاإنسانية كافة ضد الشعب السوري

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد الشعب السوري بأنها غير قانوية ولاإنسانية، داعيا إلى إلغائها كافة.
© Sputnik . Mohammad Damour
وتابع، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية: "العقوبات وسيلة ضغط غير إنسانية تعرض حقوق الإنسان للخطر بشكل مباشر".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن بلاده أعلنت دعمها للحكومة والشعب المقاوم في سوريا وتدعو إلى رفع جميع العقوبات المعادية للإنسانية ضد هذا البلد ليتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من تلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة بناء الدمار الناجم عن هجمات الجماعات الإرهابية المدعومة من الغرب الذي طال البنية التحتية في سوريا.
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