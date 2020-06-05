وأفادت مصادر عراقية بأن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، كانت تنتظر الإيعاز بالدخول الى ميناء ام قصر.
وأضافت المصادر "تم انتشال 5 من طاقم الباخرة البالغ 8 أشخاص، والبحث جار عن الباقين"، مشيرة إلى "أنباء عن وفاة اثنين من الطاقم".
ولفتت المصادر إلى أن "الباخرة كانت محملة بـ(850) طنا من السيراميك، ولم يعرف سبب غرقها، مشيرة إلى أن "موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو يوثق غرق سفينة إيرانية في المياه العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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