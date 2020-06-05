تعرف على أهم الشركات التي يملكها "زنوج" في الإمارات... صور

وفي ضوء الاحتجاجات المستمرة ضد الظلم العنصري الذي يجتاح العالم، من المهم إظهار التضامن مع مجتمع السود المحلي في هذه الأوقات العصيبة.

ويعدد هذا التقرير الذي نشره موقع "أراب نيوز" بعض الشركات الإماراتية المملوكة من قبل السود، وأهمها:

شركة "واكسفيلير"

تأسست شركة "واكس فيلير" Waxfeller من قبل الفرنسي الكونغولي الأصلي خالد ألفيك، وهي شركة تخصيص أحذية رياضية تعاونت مع شركة "نايك" Nike و"ليفيل شو" Level Shoes وغيرها.

بون كوفي

وينحدر أويت صاحب المقهى، الذي يقع مقره في دبي، من عائلة متخصصين في تحميص البن والزارعين له.

كيزا

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يشتهر مطعم Kiza في دبي بأطباقه الأفريقية الأصيلة، والتي تشمل حساء المانغو المطحون، وسمك النهاش الأحمر الذي يقدم مع أرز الجولف وزبدة اليام.

أفروفيت دبي Afrofit Dubai

التي أسسها كريستيان ناجي، وفيها يتم إجراء تمارين مكثفة لتقوية القلب يتم ضبطها على أنغام موسيقى "أفروبيت" Afrobeats التي تحرق السعرات الحرارية وتحسن الصحة العامة.

كاتفيش دبي

تأسس هذا المطعم في دبي من قبل رجل الأعمال النيجيري غبيمي جيوا، وهو متخصص في المأكولات الأفريقية اللذيذة.

صالون أفرو للتجميل

يقع صالون الشعر في شارع الشيخ زايد في دبي، ويبيع ملحقات الشعر المستعار والشعر العالي الجودة، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من خدمات الشعر مثل التضفير واللون والاسترخاء.

داكان شو

منصة محتوى متعددة الوسائط انطلقت كمنصة بث صوتي مباشر وهي مملوكة وتقاد من قبل سيدة عربية سمراء.

مود بيوتي كيبر ModBeautyKeeper

تأسست علامة الجمال هذه من قبل ناندي بي، المقيمة في دبي، وتعهدت هذا الشهر، بالتبرع بنسبة 100% من عائداتها لصالح شبكة صندوق الكفالة الوطنية في نيويورك للمساعدة في إنقاذ المحتجين من ذوي الدخل المنخفض.