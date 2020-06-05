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وأضاف أن "على الحكومة أن تلغي فكرة استقطاع رواتب الموظفين وتتجه إلى إيجاد حلول أكثر واقعية منها مراجعة جولات التراخيص وشركات الهاتف النقال والمنافذ الحدودية ودعم القطاعات الأخرى من أجل رفد ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي للبلد".
وتابع "توجه الحكومة العراقية إلى تعظيم واردات البلد من خلال النقاط التي تم ذكرها أعلاه، إضافة إلى الاقتراض الداخلي للبلد هو كفيل بعبور الأزمة المالية التي يمر بها البلد خلال الفترة الحالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين التي لن تشكل فارقا كبيرا لحل الأزمة في حال تم الاستقطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي: نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين لحل أزمة البلاد المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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