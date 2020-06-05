وفاة مسؤول عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وجاء في بيان أمانة بغداد: "ببالغ الحزن والأسى تنعى أمانة بغداد وفاة الأستاذ عدنان أحمد معاون المدير العام في بلدية الأعظمية، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفايروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 15 حالة وفاة بوباء "كوفيد-19" بإجمالي وفيات 271 والإصابات 8840 بزيادة 672 إصابة، خلال 24 ساعة .

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد الى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .