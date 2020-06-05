شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تقدم مساعدات لآلاف المتضررين من العنف فى كادقلى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح مكتب "أوتشا" بالسودان ، في بيان اليوم الجمعة ، أنه حتى 31 مايو، سجلت مفوضية العون الإنساني في جنوب كردفان ٢٤ ألف شخص نزحوا، وأدت المصادمات إلى خسائر في الأرواح من الجانبين المتصادمين، وإصابات جسدية.



وأضاف أن معظم النازحين فروا من مواقع في مخيم تيلو للنازحين داخليا، ويلجأون حاليا في مدرستين في الجزء الجنوبي من كادقلي وبعض المواقع الأخرى، وهذا هو ثاني نزوح لهم حيث تم تهجيرهم في البداية من مناطقهم الأصلية.



وأوضح أنه أجريت تقييمات سريعة مشتركة بين الوكالات يومي 19 و 28 مايو الماضي على يد قادة قطاع ولاية جنوب كردفان وشركائهم في المجال الإنساني، بهدف تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الملحة للأشخاص الذين يتم إيواؤهم في المدارس، في أعقاب جائحة كورونا.



وأضاف أنه بحلول 2 يونيو الجاري، تلقى أكثر من 5000 نازح مساعدات غير غذائية قدمتها السلطات الحكومية والأمم المتحدة والشركاء على مدار الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن يتلقى ما لا يقل عن ١٠ آلاف شخص أو نصف النازحين المسجلين المواد الأساسية غير الغذائية.