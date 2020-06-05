الجيش الليبي: لن نسمح لفلول حفتر بالاختباء في مدن جنوب طرابلس

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، عدم السماح لفلول مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الهاربة من مدينة ترهونة، بالاختباء وزعزعة الأمن في مدن جنوب العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره حساب عملية "بركان الغضب" على فيسبوك.



وقال قنونو: "لن نسمح لفلول العصابات الإجرامية الهاربة من ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوب العاصمة بالاختباء وزعزعة الأمن بمدينة بني وليد ومزدة ونسمة (جنوب طرابلس) وما حولها".



ووجه قنونو حديثه لسكان مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق العاصمة) قائلا: "لا تسمحوا لمليشيا حفتر الإرهابية الهاربة بالتواجد بين المساكن".



وتابع: "كل مسلح هو هدف لقواتنا برا وجوا، المعركة حسمت عسكريا، لا نريد مزيدا من الدماء".



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وأضاف قنونو: "نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".



ومضى قائلا: "نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها".



يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.



والخميس، أعلن الجيش الليبي، أنه استكمل تحرير العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، والتي ينازعها الانقلابي حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



وكانت مليشيات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.



ومنذ إطلاقه عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.