بعد إعادة فتحه.. 50 ألف مصل يؤدون الجمعة في "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، لأول مرة منذ إعادة فتحه، الأحد، بعد إغلاقه لنحو شهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن "50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى".



وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الفلسطينيين بدأوا بالتدفق إلى المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر، مصطحبين معهم سجاجيد الصلاة ومرتدين الكمامات الطبية.



ووضع حراس المسجد معقمات وكمامات عند مداخله، كما حافظ المصلون على مسافة فيما بينهم أثناء الصلاة.



وفي خطبة الجمعة، قال الشيخ أحمد سليم: "هذه أول جمعة تشهدونها بعد غياب عن المسجد الأقصى استمر شهرين".



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وأضاف سليم: "السيادة على القدس والأقصى هي لعباد الله المؤمنين وهي خالصة للمسلمين لا يزاحمهم بها أحد".



وتابع: "كما فتح الله المسجد الأقصى من قبل (على يد صلاح الدين الأيوبي عام 1187) فإنه سيفتحه من جديد".



وحث الشيخ سليم، الفلسطينيين على شد الرحال إلى المسجد الأقصى.



ونهاية مارس/ آذار الماضي، علقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس دخول المصلين إلى الأقصى، ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا، قبل أن تعيد فتح المسجد الأحد، ضمن إجراءات وقائية واحترازية.



وسجلت فلسطين حتى الأربعاء، 179 إصابة بكورونا في القدس المحتلة، إلا أن وزارة الصحة لا تدرج هذه المحصلة ضمن مجمل الإصابات بالأراضي الفلسطينية بسبب منع إسرائيل لها من العمل بالمدينة.

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