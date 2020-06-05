وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات على الحدود مع سوريا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة الجيش، الجمعة، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شانلي أورفة (جنوب) على الشريط الحدودي مع سوريا.
ورافق الوزير في جولته، رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال.
وأجرى أكار وقادة الجيس لقاءات مباشرة وأخرى عبر تقنية فيديو كونفرانس مع قادة الوحدات في إطار الجولة.
ويواصل وزير الدفاع وقادة الجيش جولتهم في المنطقة، بحسب مراسل الخليج 365.
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