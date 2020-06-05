بعد توقف نحو 3 أشهر.. أول صلاة جمعة في الأزهر والمسجد النبوي

مدن عربية/ الخليج 365

شهد جامع الأزهر بمصر والمسجد النبوي بالسعودية، صلاة أول جمعة، بعد تعليق دام نحو 3 أشهر، على خلفية الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الأزهر، في بيان أوردته الوكالة الرسمية للأنباء بمصر، إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين، دون جمهور.

وقال البيان إن خطبة أول جمعة بالجامع الأزهر سيلقيها أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالبلاد) بعنوان "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

وتعد هذه أول صلاة جمعة تقام في الجامع الأزهر، بعد توقف منذ 21 مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءات احترازية فرضتها البلاد للحد من تفشي كورونا.

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كما يشهد المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أول صلاة جمعة بعد إعلان السعودية إعادة فتح مساجدها، الأحد الماضي، في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من تفشي كورونا.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان مساء الخميس، إنه تم متابعة سير الأعمال في المسجد النبوي، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.

والأحد، أعلنت السلطات السعودية، إعادة فتح مساجدها وفق تدابير وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي بين المصلين، بعد قرار بتعليق الصلاة دام نحو 3 أشهر، منذ 17 مارس الماضي.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 29 ألفا و767 إصابة بالفيروس، بينها 1126 وفاة، و7 آلاف و756 حالة تعاف.



فيما رصدت السعودية إجمالا 91 ألفا و182 إصابة بكورونا، بينها 579 وفاة، و68 ألفا و159 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.