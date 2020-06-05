الاتحاد يرغب في التعاقد مع البرازيلي غريغور دي ماجالهايس

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أشارت صحيفة ”غلوبو“ البرازيلية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن الاتحاد السعودي تقدّم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط المدافع، غريغور دي ماجالهايس لشراء غريغور بمبلغ 3 ملايين يورو.
وأكدت الصحيفة البرازيلية واسعة الانتشار، أن توجّه الاتحاد نحو ضم غريغور، جاء بتوصية من مدربه البرازيلي، فابيو كاريلي، الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب.
وأضافت بقولها: ”أكدت إدارة نادي باهيا البرازيلي، وجود عرض رسمي من اتحاد جدة للتعاقد مع غريغور، عبر وساطة رجل أعمال يدعى باولو بيتومبيرا“.
ويجيد غريغور، البالغ من العمر 26 عامًا، في مركز لاعب الوسط المدافع، والظهير الأيسر، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.
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