سلطنة عمان تسجل 770حالة مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم تسجيل (770) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (343) لعمانيين، و (427) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (15086) و72 وفاة وتماثل (3451) حالة للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال ٢٤ ساعة الماضية (2463) فيما بلغت الحالات المنومة اليوم حالة واحدة وإجمالي المنومين (227) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (60).

الخليج – العمانية