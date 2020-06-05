الكويت تسجل 1054 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة شفاء 1054 حالة من المصابین بمرض لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقالت الوزارة إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من الفیروس وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفىخلال الیومین المقبلین. الخليج – كونا

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