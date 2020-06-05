مباحثات أميركية إماراتية حول ضرورة وقف النار في ليبيا

أجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الطرفين ناقشا الأوضاع الإقليمية، واتفقا خلال الاتصال على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، واستئنافِ الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من الخميس، قال السفير الأميركي في ليبيا، أمس الخميس، إن على جميع المرتزقة الأجانب مغادرة البلاد.

واعتبر السفير الأميركي أن “النزاع في ليبيا يجب أن يتوقف”، داعياً “جميع الأطراف الليبية للانخراط في الحوار”.

وتعج ساحات القتال في ليبيا بالمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس، لدعم قوات الوفاق. والدعم التركي للوفاق علني و”رسمي” ويشمل المقاتلين والعتاد والطائرات المسيرة.