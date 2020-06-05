“الشمراني” الأهلي زعيم الأندية ، ولست ملزماً أن اقنع من لا يريد أن يقتنع

أكد الإعلامي “أحمد الشمراني” في مقاله الذي نشر في صحيفة عكاظ، أن الأهلي سفير الوطن هذا وشاح حظي به الأهلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله حينما حقق في عام واحد أربع بطولات خارجية في أربعة ألعاب خليجية وآسيوية كإنجاز غير مسبوق ، ولا أعلم لماذا تهتز بعض العبارات في أفواه أصحابها وترتعش الأيادي حينما يكون الأمر معنيا بالأهلي وبطولاته!

وبين “الشمراني” أن البعض يتحدثون عن فريق ولعبه وأنا أتحدث عن نادٍ بكل شمولية ومن الطبيعي أن نختلف لأن هناك فرقا بين النادي والفريق إلا إذا كانوا يعتبرون فريقهم ناديا فهذا موضوع آخر يحتاج إلى إعادة فرمتة عقول!

وأوضح “الكاتب” أنه ملزم أمام التاريخ أن أتكي على أرقام أعطت الأهلي زعامة الأندية كنادٍ حققت كل ألعابه البطولات أشكالا وألوانا.

وهذا الطرح ليس جديدا فقد تبنيت إنصاف الأهلي من أيام خط الستة وطالبت بضرورة اعتباره الأكثر تميزاً كنادٍ بل ومنحه ما يستحق من تكريم من رعاية الشباب حينذاك.

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وأضاف “الشمراني” أنه ليس ملزماً أن يقنع من لا يريد أن يقتنع أن الأهلي أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للبطولات في كل الألعاب.

وأردف “الشمراني” في مقاله يغضب بعض الهلاليين إن دافعنا عن ما نراه صواباً بل ويهاجموننا إن قلنا نصف الحقيقة عن عالمي هو راعي الأولة ، مشكلتهم اختصروا رياضة الوطن في فريق ومن هذا المنطلق نرى أن التعصب يغيب في حالات مثل هذه العقول!

وختم بقوله افرحوا (بفريقكم) واتركوا لنا رياضة وطن هي عندنا الأساس وما دونها مقبلات