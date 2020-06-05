في عملية استثنائية .. دبي تعتقل فاتن مكي أخطر قيادات العصابات الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في عمليه نوعية استثنائية وعلى درجة عالية من الاحترافية، اعتقل جهاز أمن الدولة في دبي الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي والذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة، مساء أمس الأول الأربعاء.

وقال مسؤول في جهاز أمن الدولة في دبي: نفذنا عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية؛ نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة.

وأضاف المسؤول: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض على أمير مكي وتسليمه للجهة القضائية المختصة.

وأكد المسؤول بأن أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون، والإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم.