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أدنى مستوى لصادرات أمريكا في 10 سنوات

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شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى لصادرات أمريكا في 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع العجز التجاري الأمريكي في إبريل/نيسان؛ إذ أثرت جائحة كوفيد-19 في تدفق السلع والخدمات عالمياً، مما دفع الصادرات لأدنى مستوى في عشرة أعوام.
وقالت وزارة التجارة: إن عجز التجارة قفز 16.7% إلى 49.4 مليار دولار. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تنامي عجز التجارة إلى 49.0 مليار دولار في إبريل/نيسان.
وانخفضت الصادرات في إبريل بنسبة 20.5% إلى 151.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 2010. وهوت صادرات السلع 25.2 في المئة إلى 95.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2009. وتراجعت صادرات السيارات وأجزائها إلى 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 1992. وانخفضت صادرات السلع الاستهلاكية إلى 10.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ إبريل 2006.
وتأثرت صادرات الخدمات بالقيود على السفر، وهو ما قلص الفائض في حساب الخدمات إلى 22.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.
ونزلت الواردات 13.7% إلى 200.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2010. وانخفضت واردات السلع 13.6% إلى 167.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

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