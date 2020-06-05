دياب يحذر من الاستغلال السياسي للتظاهرات اللبنانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الإعلام، وفي السياسة​ للرئيس، وللحكومة، فيما حذر رئيس الحكومة، حسان دياب، من الاستغلال السياسي للتظاهرات اللبنانية، مؤكداً أنه مع حق التظاهر، لا مع قطع الطرق، وتخريب الأملاك العامة، والخاصة، في وقت تواصلت الوقفات الاحتجاجية والمطلبية، وقطع الطرقات، لاسيما في طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، والاقتصادية.

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ودعا عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، امس الخميس، الوزراء «إلى التضامن، والرد عبر شرح الوقائع، وتبيان الحقائق، خصوصاً أننا نحاول معالجة نتائج سنوات من الهدر، والإهمال، لم نكن نحن من مسببيها». كما أصدر عون مرسوم دعوة المجلس النيابي إلى عقد استثنائي يبدأ في 8 الجاري، وينتهي في التاسع عشر من أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل.

من جانبه، قال دياب إن حكومته تعرضت للاستهداف، منذ اليوم الأول لتشكيلها، وللأسف كان هذا الاستهداف سياسياً، مع أننا لا نريد الغرق في السياسة، وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، ولدينا مهمات كبيرة، وثقيلة، هدفها إنقاذ الوطن، معتبراً أنه «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية، بعد السماح بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات».

وقال «نحن مع حق التظاهر، لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق، وتخريب الأملاك العامة، والخاصة. لا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديمقراطي»، محدداً خمسة شروط أمام المتظاهرين وهي: عدم قطع الطرقات، والابتعاد عن أعمال التخريب، وعدم الصدام مع الجيش والأجهزة، وعدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى العمل، ووضع الكمامات.