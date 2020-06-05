شكرا لقرائتكم خبر عن لبدء تشغيل الشواطئ.. سياحة أبو ظبى تضع 18 شرطا لفرض التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 18 اشتراطاً يجب تطبيقها بشأن الاستعداد لإعادة تشغيل الشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية، وذلك تماشياً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الدائرة، في بيان أن هذه الإجراءات تمكن المنشآت الفندقية من تشغيل شواطئها الخاصة، بعد تطبيق واستكمال التوجيهات والاشتراطات المطلوبة، وارسال إشعار التشغيل إلى الدائرة لإصدار الموافقات اللازمة لإعادة التشغيل.

وأكدت الدائرة -وفقا لصحيفة البيان الاماراتية - انه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، وتطبيق التوجيهات والاشتراطات المذكورة لتفادي الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة، مع مراعاة الالتزام بكافة التوجيهات والاشتراطات الأخرى الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية.

وشملت الاشتراطات:

1- فحص درجة حرارة جميع الأفراد قبل دخول المسابح.

2- والإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي بواقع 2 متر بين أسرة التشمس، والسماح بوضع أسرة التشمس المزدوجة فقط لأفراد العائلة الواحدة مع ضرورة تنظيف وتعقيم هذا الأسرة بعد كل استخدام.

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3- يتم وضع لون ترميزي على كل سرير تشمس فردي / مزدوج لتوضيح ما إذا كان جاهزاً للاستخدام (أحمر = غير جاهز – أخضر = جاهز) ويتم تخصيص هذه الأسرة من قبل الطاقم المخصص لهذه المهمة، و يوصي رواد الشاطئ بوضع منشفة على سرير التشمس لمنع تسرب العرق إليه.

4- على جميع الزوار إحضار مناشفهم الخاصة معهم، و ضمان توافر معقمات اليدين في مختلف الأماكن على الشاطئ، وتعقيم جميع أسرة التشمس الفردية / المزدوجة بعد كل استخدام، و ضمان تنظيف وتعقيم جميع المرافق بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

5- وضع علامات توضح مسافة التباعد الاجتماعي البالغة 2 متر على الأرضيات بهدف تنظيم الطوابير، ويشمل ذلك الحمامات، و تعليق علامة حمراء على الباب الأمامي توضح العدد الأقصى للضيوف المسموح بتواجدهم في الداخل، او اتباع أي إجراءات بديلة مشابهة لتوضيح مستوي استيعاب الزوار.

6- إلزام المنقذين بارتداء الكمامات، وتعقيم معدات الإنقاذ قبل بدء نوبة العمل او بعد الاستخدام، ويمكن تشغيل واستخدام المغاسل الخارجية من قبل شخص واحد في كل مرة مع إبقاء غرفة تبديل الملابس مغلقة.

7- منع إجراء عمليات التنفس الصناعي، وتزويد المنقذين بحقيبة إسعافات أولية تحتوي على قناع إنعاش، وعرض التعليمات التوجيهية للزوار عند وصولهم، و توجيه الزوار بضرورة تجنب التواصل مع أشخاص من خارج مجموعتهم.

8- منع الاحتكاك المباشر بين السباحين، و يجب تثبيت أعلام ملونة تبين حدود المناطق، كما يجب تقسيم الشاطئ إلى أقسام: المنطقة 1 للزوار من الأفراد (القادمين في مجموعات تتخطي 4 أشخاص، المنطقة 2 للزوار من الأزواج (لكل شخصين مجتمعين)، المنطقة 3 للزوار من العائلات (لا تزيد المجموعة عن 4 أشخاص).